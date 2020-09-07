Реконструкторы РФ планируют к 2022 году построить реплику галеры XVIII века

ТАСС, 7 сентября. Липецкие реконструкторы планируют к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I, которое отметят в 2022 году, создать реплику галеры XVIII века. Об этом в понедельник рассказал ТАСС председатель липецкого клуба военно-исторического клуба "Копье" и создатель крупнейшего в СНГ фестиваля реконструкции по раннему Средневековью Павел Семенов.

"К 350-летию Петра I планируем построить галеру. Скампавею [военное быстроходное судно русского галерного флота в XVIII веке] длиной около 20 м. Это будет реплика галеры, потому что копию сейчас построить невозможно, технологические приемы уже другие, и ни одной копии галеры XVIII века до нас не сохранилось, есть только описание, картинки, поэтому мы сможем построить только по мотивам", - сказал Семенов.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения первого российского императора, "учитывая большое значение реформ Петра I для истории России". Запланировано более 100 различных мероприятий как в России, так и за ее пределами.

Семенов добавил, что к фестивалю раннего средневековья "Русборг", который прошел в середине августа в Липецкой области, реконструкторы воссоздали самую большую в России копию драккара - корабля викингов по технологии IX-XI веков, его длина 18 м. "Драккар мы строили более пяти лет, полностью за свои средства - всего порядка 2,5 млн рублей. Галеру построим примерно за такие же деньги, а если будут спонсоры, то бригадой из пяти человек при наличии материала можно построить и за полгода", - сказал Семенов.

Клуб военно-исторической реконструкции "Копье" с 2005 года проводит в Елецком районе под Липецком крупнейший в СНГ фестиваль "Русборг", посвященный раннему Средневековью (периоду IX-XI веков), который собирает более 25 тыс. зрителей. Участники реконструируют события 964 года, когда войска князя Святослава привели земли вятичей в состав Руси и оформили независимость от Хазарского Каганата. Также клуб проводит фестиваль "Ладейное Поле", посвященный лодкам викингов и гонкам на них. Члены клуба "Копье" также построили около 10 лодок раннего Средневековья, которые они использовали в своих походах по Белому и Азовскому морям.