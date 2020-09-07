В Петербурге пройдет выставка о вкладе антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная вкладу стран антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом, состоится в октябре в Санкт-Петербурге. Ее площадкой станет государственный комплекс "Дворец конгрессов" (Константиновский дворец), сообщил на пресс-конференции в ТАСС в понедельник председатель городского комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

"В Константиновском дворце в октябре 2020 года состоится выставка, посвященная вкладу стран антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом. На выставке в том числе будут представлены материалы о сотрудничестве с Великобританией в годы войны. В следующем году будет отмечаться 80-летие прихода в Советский Союз первого Полярного конвоя - конвоя "Дервиш", и здесь Санкт-Петербург будет принимать активное участие, будет планировать выставку", - сказал Григорьев.

Частью экспозиции, которую представят во Дворце конгрессов, станут архивные материалы Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), созданного в 1925 году, рассказала журналистам председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества Маргарита Мудрак. "При ее содействии в годы войны в Великобритании проходили фестивали советского кино, выставки, посвященные восточному фронту, городам-героям", - отметила она, напомнив, что среди членов общества были писатель Сомерсет Моэм, актеры Вивьен Ли и Лоуренс Оливье.

"Уверен, [что] мы, сохраняя память о подвиге наших народов в годы войны, создаем возможность диалога, в том числе по будущим совместным проектам", - отметил глава комитета по внешним связям.

Шотландский и Ленинградский альбомы

На пресс-конференции также состоялась презентация фильма, который рассказывает историю создания Шотландского и Ленинградского альбомов. Шотландцы в годы блокады поддержали ленинградцев, направив в осажденный город альбом с письмами солидарности. Оригинал "Шотландского альбома" хранится в Государственном музее истории Петербурга, а ответный "Ленинградский альбом" с письмами ленинградцев в Шотландию находится в Библиотеке Митчелла в Глазго.

"Мы имеем дело с двумя альбомами - "Шотландским альбомом" и "Ленинградским альбомом". Это два произведения искусства, это две рукописные книги. Они до поры до времени просто лежали в музеях. Для того, чтобы их прочли, потребовались дополнительные усилия, - рассказала журналистам режиссер Наталья Шадхан. - Предстояло рассказать [их] историю простыми, человеческими словами, не языком протокола и не скороговоркой, а разложить ее по ролям. Шаг за шагом, эпизод за эпизодом эту историю рассказывает в нашем фильме 10 человек".

В фильме в том числе идет речь о выставке, посвященной Шотландскому альбому, которая была открыта в школе с углубленным изучением английского языка № 207 в Центральном районе Санкт-Петербурга. "Исследовательская работа учеников и педагогов привела к тому, что мы создали эту экспозицию. И более того, мы расширяем ее, добавим раздел о Ленинградском альбоме", - сказал на пресс-конференции директор школы Вячеслав Коровкин.

Школа также планирует при поддержке Президентской библиотеки провести онлайн-конференцию в формате телемоста с шотландской стороной. "Библиотека Митчелла, школы, колледжи, муниципалитеты районов Глазго, в которых проживали участники событий - вот неполный список тех, кто готов поделиться своим опытом изучения альбомов и поспособствовать дальнейшей работе в этом направлении с шотландской стороны, - отметил директор. - Есть еще одна задумка - создать интерактивную карту, на которой были бы отмечены все организации, чьи представители участвовали в создании альбомов в Ленинграде и в Глазго, а также адреса самих авторов тех многочисленных подписей, которыми наполнены оба альбома".

На площадке регионального информцентра ТАСС была также представлена реплика Шотландского альбома, которую создала петербургский художник Надежда Анфалова.

Партнерские отношения

Среди других проектов к 75-летию окончания Второй мировой войны, связывающих Петербург и Великобританию, - недавнее открытие в британском Манчестере памятника советским солдатам, погибшим в годы войны, и жителям блокадного Ленинграда. Местом его установки стал кенотаф на площади Святого Петра, центральной площади северного английского города. Идея о его создании принадлежала представителям манчестерской общины российских соотечественников. Она была реализована при поддержке посольства России в Великобритании, комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, образовательного центра "Знание" и финансовом участии российской строительной компании "Группа ЛСР".

"В Манчестере знают и помнят Петербург, Ленинград, помнят о партнерских отношениях, которые возникли достаточно давно. В последнее время эта тема немного ушла в сторону, но тем не менее мы здесь будем продолжать работать над тем, чтобы эти партнерские отношения возобновились", - говорится в показанном на пресс-конференции видеообращении посла России в Великобритании Андрея Келина.