Всероссийский слет студенческих отрядов впервые пройдет в Воронежской области в 2021 году

ВОРОНЕЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежской области готовятся впервые принять в регионе Всероссийский слет студенческих отрядов, который запланирован в ноябре 2021 года. На слете соберутся 2,5 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона Александра Гусева по итогам совещания по подготовке слета.

"Губернатор Александр Гусев провел совещание по организации в Воронеже в ноябре 2021 года Всероссийского слета студенческих отрядов. Такое массовое молодежное мероприятие ни разу не проводилось в Воронежской области. Председатель правления Воронежского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Вячеслав Шамарин рассказал, что на слет соберутся 2,5 тыс. человек из 78 регионов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, губернатор поручил тщательно подготовить масштабный студенческий форум, на котором в течение пяти дней проведут конкурсы профессионального мастерства, спартакиаду, творческий фестиваль, а также организуют различные тематические площадки и экскурсии. "Это большое событие для нашего региона и большая ответственность. Мероприятие требует не только финансирования, но и организационных усилий", - цитирует пресс-служба Гусева.

Как уточнили в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области, в региональное отделение студенческих отрядах насчитывает более 3,5 тыс. человек.