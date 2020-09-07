Уйба поблагодарил начальника вертолетной площадки в Коми, где аварийно сел Ту-154

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба встретился с бывшим начальником вертолетной площадки в селе Ижма Сергеем Сотниковым, благодаря которому 10 лет назад в Ижме смог совершить аварийную посадку самолет Ту-154, никто из находившихся на борту не пострадал. В благодарность руководитель региона вручил Сотникову наградную плакетку главы Республики Коми и памятные часы, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Хочу еще раз сказать вам спасибо. Люди остались живы благодаря тому, что вы не остались в стороне, не запустили полосу, не дали ей зарасти или превратиться в склад пиломатериалов или песка. Это человеческая порядочность и огромный профессионализм, и это дорогого стоит", - привела слова врио главы региона пресс-служба.

Ранее в августе руководитель региона сообщал о намерении республиканских властей и компании "Комиавиатранс" сохранить вертолетную площадку в Ижме, которая в ближайшее время будет востребована в рамках программы восстановления регионального авиасообщения. Власти Коми планируют перевести аэропортовый комплекс в Ижме из федеральной в республиканскую собственность, чтобы привести его в порядок, увеличить объем авиаперевозок внутри региона.

Сергей Сотников стал известен после успешного приземления в Ижме 7 сентября 2010 года самолета Ту-154М авиакомпании "Алроса", который выполнял рейс из города Полярный в Москву. Жертв удалось избежать во многом благодаря Сотникову, который по собственной воле своими силами поддерживал в удовлетворительном состоянии многие годы неиспользуемую полосу: зимой чистил от снега, летом вырубал пробивавшиеся сквозь бетонные плиты кустарники, сохранил осевую разметку и входные щиты. Сотников награжден почетной грамотой Республики Коми, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После аварийной посадки самолет отремонтировали и эксплуатировали до 2018 года. Сейчас он установлен в качестве памятника в новосибирском аэропорту Толмачево.