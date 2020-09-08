В Бурятии снизят ставку налога на имущество для ТЦ, снизивших арендную плату в пандемию

ТАСС, 8 сентября. Правительство Бурятии снизит ставку налога на имущество для торговых центров, которые снизили арендную плату на время пандемии коронавируса, сообщается во вторник на официальном портале региона.

"Торговые центры, снизившие арендную плату для предпринимателей в период распространения COVID-19, получат господдержку. По информации министерства экономики Республики Бурятия, максимальный объем поддержки для всех возможных заявителей в 2020 году может составить 111,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего в перечень административно-деловых и торговых центров в республике включили 1 374 объекта, из них 417 попадают под действие меры поддержки. "Сколько юридических лиц направили заявки на получение льготы, станет известно в марте 2021 года, когда завершится кампания по приему налоговых деклараций по итогам 2020 года", - уточняется на сайте.

В конце августа власти региона продлили ограничительные меры для населения и бизнеса до конца сентября. В частности, приостановлена работа предприятий общественного питания внутри торгово-развлекательных комплексов, а также СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и плавательных бассейнов. Также временно закрыты ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Всего в Бурятии, по последним данным, зарегистрировали 5 666 случаев заражения коронавирусом, в том числе 34 за последние сутки. Выписали 4 676 человек, умерли 58 пациентов.