Камчатка станет экспериментальной площадкой по развитию малой авиации в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Профильные министерства - Министерство транспорта России, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерство промышленности и торговли поддержали предложения властей Камчатки о создании в регионе экспериментальной площадки по развитию малой авиации в РФ. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки на полуостров.

"Несмотря на то, что в Москве во время совещания было три часа ночи, заместители федеральных министров принимали участие в нашем обсуждении по видеосвязи. Ключевые министерства - Министерство транспорта России, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерство промышленности и торговли поддержали предложения Камчатского края о создании на полуострове экспериментальной площадки по развитию малой авиации в России", - сказал Мельниченко.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов пояснил ТАСС, что речь идет о предложениях по обновлению авиационной техники, развитию взлетно-посадочных площадок, удешевлении перелетов. "Камчатский край станет модельным регионом, на котором будут отработаны особенности поддержки малой авиации в таких больших и удаленных регионах как Камчатка. В перспективе эта модель может быть тиражирована и в другие регионы", - сказал Солодов.

До большинства удаленных населенных пунктов Камчатского края можно добраться только по воздуху, и, несмотря на усилия властей региона по снижению тарифов, стоимость авиабилетов на рейсы местных авиалиний, в некоторых случаях, существенно выше, чем на перелеты в другие регионы страны.

Снижение стоимости авиаперевозок в крае

Также по итогам совещания врио губернатора сообщил, что власти Камчатки представили в правительство России предложения по снижению стоимости авиаперевозок в крае.

"Суть предложений заключается в том, чтобы разработать комплексную модель, которая позволит удешевить перевозки и сделать их более доступными. Она состоит из нескольких частей: обновление воздушных судов, потому что сейчас они устаревшие и сама эксплуатация удорожает перелеты, реконструкция взлетно-посадочных площадок, которая позволит максимально уйти от использования вертолетной техники и перейти к использованию самолетов, что также удешевит перелеты, и снижение административного регулирования малых аэропортов - все участники совещания согласились, что сейчас оно носит избыточных характер", - сказал Солодов.

Он добавил, что среди предложенных мер и создание прозрачной модели федерального субсидирования внутренних авиаперевозок. "Сейчас федеральное субсидирование распространяется только на межрегиональные перевозки, это справедливо для центральной части России, где расстояния не такие большие. У нас на Камчатке железной дороги нет - это базовое обеспечение жизнедеятельности наших граждан", - отметил Солодов.

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