Окружной форум "Добро на Дальнем Востоке" из-за пандемии пройдет в онлайн-формате

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Форум "Добро на Дальнем Востоке", который должен был начаться в Амурской области 12 сентября, пройдет для волонтеров с регионов Дальневосточного федерального округа в режиме онлайн. Формат мероприятия с очного на дистанционный перевели в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает во вторник пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

"12 и 13 сентября для волонтеров со всего ДФО состоится форум "Добро на Дальнем Востоке". В этом году одним из организаторов масштабного мероприятия стала Амурская область. Планировалось, что форум пройдет в регионе очно, но из-за пандемии формат изменился на онлайн. Прямая трансляция будет вестись из "Точки кипения", - говорится в сообщении.

Начальник отдела молодежной политики Минобрнауки Амурской области Светлана Тюкалова сообщила ТАСС, что для участия в форуме зарегистрировались 1,2 тыс. зрителей и 200 участников со всего Дальнего Востока. Это волонтеры, руководители проектов в сфере добровольчества, сотрудники госучреждений, курирующих добровольческую деятельность. От Амурской области - 120 зрителей и 30 участников.

"В преддверии форума проходит неделя добра. В акциях, направленных на поддержку приютов животных, детских домов и домов престарелых, волонтеры принимают участие как очно, так и в режиме онлайн. Например, для детей из детских домов проводятся различные мастер-классы. В Благовещенке будет организован выезд в приюты для животных, в которых запланировано строительство будок и вольеров, расчистка территории и прогулки с питомцами", - отметила Тюкалова.

Во время дальневосточного форума запланировали полуфинал конкурса "Доброволец России".