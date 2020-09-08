Краснодарский край потерял шесть позиций в экологическом рейтинге регионов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край значительно снизил свои показатели в "Национальном экологическом рейтинге" регионов по итогам лета, опустившись с 21 на 27 место. Во главе рейтинга осталась Тамбовская область, замыкает первенство - Иркутская область, сообщает во вторник общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".

"Задыхались люди в основном не от дыма пожаров, а от промышленных выбросов в Омске, в Челябинске, Рязани. А вот нехватка питьевой воды очень серьезно сказалась в Республике Крым, в Севастополе, в Краснодарском крае. Плюс, не забывайте, на эти регионы пришлась основная туристическая нагрузка из-за закрытых внешних границ, количество отдыхающих увеличилось в разы, а очистных сооружений в этих регионах намного больше не стало. Отсюда и их падение в рейтинге", - заявил председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин.

Он также отметил, что наиболее обсуждаемыми экологическими проблемами лета стали: ликвидация разлива ГСМ в Норильском промышленном районе, сохранение горы Куштау в Башкирии, разрешение на вырубки лесов на Байкальской природной территории для расширения магистралей, многочисленные проблемы с мусором в разных регионах страны. Даже без масштабных лесных пожаров лето выдалось "горячим" с экологической точки зрения, подчеркнул эколог.

По итогам лета вверху "Национального экологического рейтинга", который рассчитывается с 2007 года, находятся: Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Курская область, Чувашия, Санкт-Петербург, Чукотка, Калужская область. Замыкают рейтинг ХМАО, Московская область, Севастополь, Якутия, Красноярский край, Забайкальский край, Свердловская, Челябинская, Омская, Иркутская области.

"Напомню, что одна из целей нашего рейтинга - стимулировать региональные власти публично освещать свою деятельность по улучшению состояния экологии в регионе, быть информационно открытыми перед жителями, ведь во многом социальные конфликты происходят из-за отсутствия у местного населения достоверной информации", - заключил Нагибин.