Детский омбудсмен и генпрокурор заключили новое соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписали во вторник новое соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

"Сегодня мы переподписываем наш договор, который содержит более современные формулировки, который содержит новые совместные мероприятия и новые совместные задачи", - сказала Кузнецова в ходе церемонии, которая прошла в Генпрокуратуре.

По ее словам, взаимодействие с надзорным ведомством проходит по разным направлениям, в том числе в сфере анализа правовых актов.

В пресс-службе детского омбудсмена уточнили, что прежнее соглашение было заключено в 2010 году. Новое соглашение предусматривает, в частности, поведение совместных приемов граждан, уточнили в пресс-службе.

"Наша с вами задача - обеспечить неукоснительное соблюдение прав детей, наша совместная работа позволит воспитать тех будущих граждан, которые будут принимать важнейшие решения для нашей страны", - подчеркнул на церемонии подписания Краснов. Он заверил, что общая задача состоит в том, "чтобы дети чувствовали себя комфортно" в России, а общая цель - чтобы дети "стали настоящими патриотами".