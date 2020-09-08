Росприроднадзор возбудил дело после порыва коллектора в районе реки под Белгородом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор возбудил дело после прорыва канализационного коллектора в районе реки Тихой Сосны в Белгородской области, сообщается во вторник на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

"Инспекторы провели рейдовый осмотр после получения информации о прорыве канализационного коллектора в Алексеевке Белгородской области и загрязнения реки Тихая Сосна. По факту прорыва канализационного коллектора ведомство возбудило дело об административном правонарушении и проводит административное расследование в отношении ГУП "Белоблводоканал", - говорится в сообщении.

В ходе рейда инспекторы Росприроднадзора установили, что 7 сентября на сетях водоотведения произошел порыв двух веток канализационного коллектора. В ходе ликвидации аварии рабочие прорыли траншею, в которую направили основную массу канализационных стоков, завершив ремонт, траншею засыпали грунтом. Специалисты осмотрели водоохранную зону и отобрали пробы воды в реке на наличие в ней после аварии сточных вод.

Тихая Сосна является правым притоком Дона, ее протяженность 161 км, общая площадь бассейна свыше 4,3 тыс. кв. км.