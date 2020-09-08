В МИД Украины пообещали, что изменения в закон об образовании вноситься не будут

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Украина не планирует вносить изменения в закон об образовании, подразумевающий переход всех русскоязычных школ на украинский язык преподавания. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Бухаресте, трансляция которой велась на странице МИД Украины в Facebook.

"Мы не планируем больше менять этот закон (об образовании - прим. ТАСС), но мы заинтересованы имплементировать этот закон [как есть], чтобы интересы Украины и конкретно в этом случае интересы Румынии были защищены", - сказал он. Глава МИД добавил, что в действующем законодательстве Украины учтены соответствующие рекомендации Венецианской комиссии, поэтому менять закон нет необходимости.

В июле Национальный совет румын Украины обратился к президенту Румынии Клаусу Йоханнису с просьбой "вмешаться, чтобы остановить культурно-лингвистический геноцид, которому румынское общество на Украине подвергается почти 30 лет и который приобрел особый размах после событий 2014 года, когда Украина официально провозгласила курс на европейскую интеграцию и приняла общеевропейские ценности". Национальный совет утверждал, что в результате готовящейся на Украине административно-территориальной реформы румыны больше не будут иметь ни одного представителя в Верховной раде, будут слабее представлены на местном уровне, а "их ассимиляция станет необратимой". В организации заявили, что на Украине проживает около 500 тыс. румын, что составляет второе по величине национальное меньшинство в стране после русского.

На Украине действует закон о государственном языке, согласно которому единственным официальным языком в стране является украинский. Он обязателен для использования органами государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Согласно закону, публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к уголовной ответственности.

С 1 сентября на Украине вступила в силу норма ряда законов в сфере образования, которые обязывают русскоязычные школы перевести обучение на украинский язык. С 1 сентября 2023 года полностью на украинский язык должны перевести школы с обучением на языках нацменьшинств стран Евросоюза.