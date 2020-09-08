В Петербурге открыли памятные знаки участникам обороны Ленинграда из Ростова и Сталинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Памятные плиты, посвященные уроженцам Сталинградской (ныне - Волгоградской) и Ростовской областей, погибшим при защите блокадного Ленинграда, открыли во вторник на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Они стали частью Аллеи Памяти, где установлены тематические памятные знаки, посвященные представителям регионов России и стран СНГ, людям различных профессий и родов войск, участвовавших в героической обороне города.

В Санкт-Петербурге проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня.

"8 сентября 1941 года для нашего города - скорбный день. 79 лет тому назад сомкнулось вражеское блокадное кольцо вокруг Ленинграда. На Пискаревском кладбище лежат сотни тысяч ленинградцев и воинов, защищавших Ленинград, - сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Наш город защищали жители различных регионов нашей страны".

Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, открытие мемориала - это новый шаг по сохранению исторический правды в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "В сердце Ленинграда мы открыли памятную доску в честь защитников Ленинграда, уроженцев Сталинградской области и города-героя Сталинград", - добавил Бочаров.

Память о блокаде

Также на Пискаревском кладбище в Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков, посвященная Дню памяти жертв блокады.

В традиционной церемонии на Пискаревке приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Как рассказала ТАСС член штаба общественного движения "Волонтеры победы" СПбГУ Дарья Петрова, оказывающая помощь в сопровождении ветеранов, участие в мероприятии для нее - это не только возможность получить опыт в волонтерской деятельности, но и быть с рядом с теми людьми, которые пережили блокаду. По словам жительницы блокадного Ленинграда Таисии Саминой, участвующей в памятной церемонии, она смогла выжить в блокадные годы благодаря заботе своих родителей. "Родилась я в 1940 году. Отец мой был танкистом, воевал в двух войнах, в том числе в финской. Как рассказывала потом моя мама, врачи говорили: "Что вы с ней возитесь? Она все равно умрет". У меня были кожа да кости - я этого не помню, конечно, мне было всего год или два, - поделилась Таисия. - Но отец как раз меня и подкормил, когда лежал раненый в госпитале на Крестовском острове. У него просто был паек побольше, иначе бы я не смогла выжить в тех условиях".

Другая памятная церемония, посвященная Дню памяти жертв блокады, прошла на площади Победы Петербурга. Цветы возложили к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

О Пискаревском мемориальном кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Захоронения здесь проводились зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. В настоящее время установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных там, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс с монументом "Мать-Родина" и музеем открыли на этом месте 9 мая 1960 года.

Каждый год на Пискаревском мемориальном кладбище в памятные даты - в День Победы 9 Мая, в день снятия блокады Ленинграда 27 января и в день памяти жертв блокады 8 сентября - проходят торжественно-траурные церемонии возложения цветов и венков. В них традиционно принимают участие представители городских и федеральных властей, депутаты, иностранные дипломаты, представители общественности, деятели культуры и тысячи горожан всех возрастов.

Аллея памяти Пискаревского кладбища посвящена погибшим защитникам Ленинграда - уроженцам различных регионов России, стран СНГ, иностранных государств, а также горожанам - труженикам города-фронта.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

По данным администрации Санкт-Петербурга, в городе проживают 72,9 тыс. жителей и защитников блокадного города (из них 3,5 тыс. человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", и 69,4 тыс. человек, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда").