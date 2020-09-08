Первые семьи в Тулуне получили жилье взамен подтопленного грунтовыми водами

ТУЛУН, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Тулуна, усадьбы которых регулярно подтапливались грунтовыми водами, получили во вторник ключи от нового жилья - индивидуальных домов в поселке Березовая Роща.

В 2020 году власти РФ и Иркутской области направили более 1,6 млрд рублей на переселение жителей Тулуна, чьи дома находятся в зоне подтопления. На эти деньги планируется переселить 556 семей. Во вторник состоялась церемония вручения ключей от нового жилья первым 12 семьям Тулуна. Вручал ключи вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Я вас поздравляю. Я хочу, чтоб в вашем доме всегда были тепло, энергия, любовь, доброта - живите с миром, счастья вам в этих домах. А мы будем продолжать и с федерального уровня поддерживать программы Иркутской области, я уверен, что правительство Иркутской области, местные администрации будут продолжать обустраивать этот район. Спасибо строителям - за последние полтора месяца здесь произошли кардинальные изменения", - сказал Хуснуллин.

Как сообщила ТАСС и. о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, на данный момент в Тулуне готовы 39 индивидуальных домов для переселения жителей. Для конца года для них также построят шесть восьмиэтажных домов.

Строительство дамб в регионе завершится в 2021 году

Правительство РФ поставило перед строителями задачу завершить возведение дамб в районах Иркутской области, пострадавших от паводков, не до конца 2022 года, а в 2021-м, сообщил журналистам Хуснуллин.

Ранее пресс-служба вице-премьера сообщала, что правительство РФ выделит из федерального бюджета более 6 млрд рублей на строительство 12 дамб в зоне паводков 2019 года в Иркутской области. Как сообщал ТАСС, Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на строительство дамб в пяти населенных пунктах: в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса и рабочем поселке Шиткино Тайшетского района.

"Самый важнейший вопрос - дамбы. По нормативным срокам строительства дамбы должны быть завершены в конце 2022 года. Но мы не хотели бы жить в страхе, молиться, чтобы нас опять не затопило, поэтому мы ставим задачу строителям в 2021 году закончить дамбы. И к этому возможности есть, например, в Тулуне, где на 70% завершена дамба. При динамичном финансировании подрядчик обещает закончить объект раньше срока", - сказал Хуснуллин.

Как сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, дамба в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводков, будет закончена до конца 2021 года. "Работы идут хорошо, мы вышли на график, идем в графике, финансированием этот объект "накрыт". Оснований волноваться, что на следующий год мы этот объект не закончим, нет. То гидросооружение, которое мы строим, должно стать частью, продолжением благоустройства города. Его нужно будет обыграть красиво", - сказал он.

Сроки строительства спорткомплекса в Тулуне

Компания "Газпром" завершит строительство спортивного комплекса с ледовым полем в Тулуне почти на год раньше планируемого срока. Объект планируют сдать до конца 2020 года, сообщил также Марат Хуснуллин.

"Строится компанией "Газпром" спортивный комплекс, который вместо того, чтобы в конце 2021 года, уже к концу этого года будет построен", - сказал Хуснуллин.

После прошлогоднего разрушительного паводка в Тулуне восстанавливают городскую инфраструктуру. Строящийся спорткомплекс станет один из таких объектов. По данным администрации Тулуна, проект реализуется за счет внебюджетных средств компанией "Газпром" в рамках программы "Газпром - детям!". ФОК будет включать в себя ледовую площадку и универсальный спортивный зал.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.