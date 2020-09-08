Сноуден подал документы о продлении вида на жительство в России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден после снятия режима самоизоляции подал документы о продлении вида на жительство в России еще на три года. Об этом сообщил во вторник на онлайн-конференции в ТАСС адвокат американца Анатолий Кучерена.

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Ранее Кучерена говорил, что срок вида на жительство Сноудена истекал 30 апреля 2020 года, но был автоматически продлен из-за ситуации с пандемией коронавируса до 15 июня 2020 года.

"Что касается Эдварда Сноудена и соответствующего продления вида на жительство. Сноуден является законопослушным гражданином, он живет на территории России. Когда были введены ограничения, он находился дома, как все остальные, соблюдая условия самоизоляции. Как только процедура самоизоляции закончилась, мы с Эдвардом подали документы о продлении вида на жительство", - сказал Кучерена.

Он уточнил, что обращение не было вовремя подано, потому что эти сроки пришлись на период самоизоляции. В то же время Кучерена рассчитывает на положительное решение по итогам рассмотрения обращения.