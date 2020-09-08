Под Петербургом установили памятник водителям "Дороги жизни"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Памятник шоферам легендарной "Дороги жизни", которые по льду Ладожского озера перевозили грузы для блокадного Ленинграда и эвакуировали горожан, установили во вторник в деревне Кобона Ленинградской области на месте бывшего эвакопункта. Открытие приурочено ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Это очень правильно, что мы постепенно отдаем долги памяти всем тем, кто на своих плечах, своей кровью и потом ковал победу. Сегодня мы открываем знак в честь водителей, которые работали на ледовой трассе", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по культуре Ленинградской области Владимира Цоя.

Памятник открыли на территории музея "Кобона: Дорога Жизни". Авторы проекта памятника "Неизвестному водителю" соединили в нем три символа: легендарную полуторку, образ спасенного мальчика и тетрадь со стихами неизвестному водителю. Памятный знак создали по проекту скульптора, заслуженного художника РФ Александра Таратынова. Инициатива создания памятника принадлежит блокадникам, вывезенным через Кобону, - ученому и поэту Александру Городницкому, фонд которого стал инициатором установки памятника, и директору Музея истории школы Карла Мая, вице-президенту Русского генеалогического общества Никите Благово.

Открытие памятника погибшим воинам-вологодцам

В Кировском районе в урочище Вороново, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с 1941 по 1944 год, открылся памятник погибшим воинам 286-й Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии, сформированной из жителей Вологодской области.

По информации пресс-службы Ленобласти, "Вологодское объединение поисковиков" ведет работы по поиску останков бойцов в урочище Вороново с начала 2000-х годов. В мае 2019 года найденные останки бойцов удалось идентифицировать, установить их принадлежность к 286-й дивизии. Было принято решение установить в месте захоронения гранитный памятник.

"Вологодская" 286-я дивизия формировалась в срочном порядке в Кущубе, Шекснинском и Череповецком районах из сельчан, колхозников, рабочих старшего и пожилого возраста. Во время боев в районе урочища Вороново число погибших красноармейцев за сутки могло достигать 2,5 тыс. человек.

Автопробег в День памяти жертв блокады Ленинграда

В День памяти жертв блокады Ленинграда в Ленинградской области также прошел автопробег "Никто не забыт - ничто не забыто". Он стартовал на территории Кировского района у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда", где состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику "Белый танк". После церемонии автоколонна направилась к братскому захоронению в Тосно, далее - в город воинской славы Гатчина. Завершился маршрут в Санкт-Петербурге на площади Победы у "Монумента героическим защитникам Ленинграда".

Автоколонна традиционно состоит из 30-50 транспортных единиц: автобусы, легковые автомобили, автомобили военных лет, мотоциклы и байки. В мероприятиях, проводимых в рамках автопробега, принимают участие до 400 человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители администрации Ленинградской области, представители общественных организаций.

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь 27 января 1944 года.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. Машины доставляли в Ленинград продовольствие, а обратно увозили обессиленных жителей города. С ноября 1941 года до весны 1943 года по "Дороге жизни" по льду и на баржах в Ленинград было доставлено более полутора миллионов тонн грузов, включая продовольствие, а эвакуировано 1,3 млн человек.