В Тюмени старшеклассник умер на уроке физкультуры

ТАСС, 8 сентября. Учащийся 11-го класса тюменской гимназии №12 во вторник умер на уроке физкультуры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

"8 сентября на уроке физкультуры в тюменской гимназии №12 произошел несчастный случай со смертельным исходом с учеником 11-го класса. Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным городского департамента образования, у юноши была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком на здоровье не жаловался. Предположительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность.