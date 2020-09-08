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Посол РФ в Минске возложил цветы к стеле "Минск - город-герой"

В церемонии приняли участие жители блокадного города и ветераны Великой Отечественной войны

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во вторник возложил в Минске цветы к стеле "Минск - город-герой" в память о жертвах блокады Ленинграда, сообщает корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие жители блокадного города и ветераны Великой Отечественной войны. "Понять, что тогда было пережито, невозможно. Но не помнить, не заставлять себя переживать и раздумывать, чем это было для всех, нельзя. Это нужно делать обязательно", - заявил после возложения цветов Мезенцев.

Дипломат добавил, что в борьбе с нацизмом народы Советского Союза были вместе, об этом шла речь в выступлении президента РФ Владимира Путина во время парада Победы в Москве 24 июня и при посещении российским лидером вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Ржевского мемориала. "Мы не должны стесняться и бояться об этом говорить. И с теми, кто совсем юн, и с теми, кто постарше. И склонять голову перед теми ветеранами, кто еще в строю", - указал Мезенцев.

День памяти жертв блокады Ленинграда отмечается 8 сентября. В этот день в 1941 году вокруг города замкнулось кольцо немецких войск.

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