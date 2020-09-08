Седьмая симфония Шостаковича прозвучала в Петербурге в память о жертвах блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича прозвучала во вторник на площади Искусств в Петербурге в исполнении Симфонического оркестра Национальной оперной премии "Онегин" под управлением Михаила Татарникова. Концерт "Свеча Памяти" прошел в рамках мультиформатного проекта "Блокадные адреса".

"Эта великая симфония впервые звучала в Куйбышеве (ныне Самара), а потом здесь (в Ленинграде) 9 августа 1942 года. Эта симфония, которую сегодня слышим - это первое произведение о подвиге нашего народа", - сказал перед концертом ведущий музыковед Санкт-Петербурга Иосиф Райскин.

Перед началом концерта слушатели зажгли фонарики, чтобы почтить память погибших в годы блокады Минутой молчания. На событие пригласили ветеранов и членов общественных объединений жителей блокадного Ленинграда.

"Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича - один из символов сопротивления блокадников. Композитор начал работать над произведением в Ленинграде в первые месяцы войны. В ноябре 1941 года, когда город уже был в блокадном кольце, композитор с семьей был эвакуирован в Куйбышев, где к декабрю завершил работу над симфонией. Там она и прозвучала впервые в марте 1942 года. Но самым важным событием в ее истории стала блокадная ленинградская премьера, исполненная 9 августа того же года в зале городской филармонии истощенными голодом музыкантами оркестра Ленинградского радиокомитета.

Онлайн-концерт "Час мужества Ленинграда"

Традиционный онлайн-концерт "Час мужества Ленинграда" впервые прошел в Исаакиевском соборе без участия зрителей. В стенах музея-памятника прозвучали песни Василия Соловьева-Седого, Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением дирижера Владимира Беглецова. Стихотворения о блокадном городе поэтесс Анны Ахматовой и Ольги Берггольц прочел актер Виталий Гордиенко.

Накануне Дня памяти жертв блокады, 7 сентября Музей обороны и блокады Ленинграда получил в дар две скульптуры - бюст маршала Леонида Говорова, созданный мастером скульптуры, участником боев под Ленинградом Григорием Ястребенецким, и портрет писателя-фронтовика Даниила Гранина, выполненный скульптором Левой Бейбутяном.

Скульптурный портрет маршала Георгия Жукова был передан во вторник в дар Государственному музею политической истории России международным общественным фондом "Российский фонд мира". Автор портрета - скульптор Андрей Тыртышников. Советский военачальник в Великую Отечественную войну командовал войсками Резервного, Ленинградского, Западного, 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в разработке планов крупнейших операций, в том числе при прорыве блокады Ленинграда.