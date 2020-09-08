В Анапе после пожара в заповеднике появятся общественные лесные инспекторы

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Анапы создадут организацию общественных лесных инспекторов, чтобы охранять заповедник Утриш, пострадавший от пожара. Об этом сообщается во вторник на странице администрации города в Instagram.

"Наша общая задача дать лесу восстановиться и сделать все возможное, чтобы сохранить Утриш для следующих поколений. Но не стоит забывать, что в Анапе сохраняется высокая пожароопасность, действует особый противопожарный режим, проживание людей на территории заповедника и заказника запрещено. Лесные инспекторы будут следить на Утрише за порядком и безопасностью, в том числе противопожарной", - приводятся в сообщении слова и.о. мэра Анапы Василия Швеца.

Уточняется, что стать общественным инспектором сможет каждый желающий: пройти обучение, получить удостоверение и вместе с представителями лесничества и казачества патрулировать территорию. "На границах с заповедником будут определены места для лагерей лесных инспекторов. Они будут укомплектованы противопожарными ранцами, емкостями с водой, шанцевым инструментом. Для постоянного контроля за ситуацией возможно использование моторных лодок и дронов", - говорится в сообщении.

24 августа на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Ликвидировать пожар удалось только вечером в среду. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засушливой погоде, привлекалась авиация. По данным МЧС, основной причиной возникновения лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году. В настоящее время общая площадь заповедника - 10 тыс. га. Он расположен на территориях Новороссийска и Анапы и входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного периода.