Очередная группа из 400 граждан Азербайджана, находившихся в Дагестане, отправилась домой

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Группа граждан Азербайджана общей численностью 400 человек отправилась домой через организованный в Дагестане спецкоридор на российско-азербайджанской границе, закрытой из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-служба администрации Дербентского района Дагестана.

Около села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана для граждан Азербайджана, которые не смогли вовремя попасть на родину, МЧС организовало пункт временного размещения. Граждан соседней страны, находящихся в палаточном лагере и рядом с ним, отправляют домой организованными группами каждую неделю.

"Сегодня очередная группа граждан Азербайджана - всего 400 человек - отправилась на родину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возвращающиеся на родину граждане Азербайджана "еще прибывают в район, но уже не так много".

Предыдущая группа граждан Азербайджана была отправлена 1 сентября.

Президент России Владимир Путин 30 июня поддержал идею оставить полевой лагерь МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане еще на один месяц.