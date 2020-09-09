На севере и в центре Сахалина объявили штормовое предупреждение из-за дождей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Сахалинские спасатели в среду объявили экстренное предупреждение на территории шести северных и центральных районов Сахалина в связи с прогнозируемыми сильными дождями. Об этом сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по региону.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - сообщили в пресс-службе управления.

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мм осадков и более за 12 часов выпадут в среду днем в Поронайском, Углегорском, Ногликском, Тымовском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском районах. В ночь на 10 сентября и на следующий день уровень воды в реках может повыситься на 0,5-1,5 м.