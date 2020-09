Умер британский сценарист Рональд Харвуд

ТАСС, 9 сентября. Британский сценарист, обладатель премии "Оскар" Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет. Об этом информирует газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление семьи Харвуда.

Близкие Харвуда сообщили, что он умер во вторник в своем доме в Сассексе.

Рональд Харвуд родился в южноафриканском Кейптауне в 1934 году. За 65 лет работы сценаристом он создал сценарии более чем к 40 картинам, среди которых "Костюмер" (The Dresser, 1983) Питера Йетса, "Пианист" (The Pianist, 2003), "Оливер Твист" (Oliver Twist, 2005) и "Терапия" (A Therapy, 2012) Романа Полански, "Скафандр и бабочка" (Le scaphandre et le papillon, 2007) Джулиана Шнабеля и "Австралия" (Australia, 2008) База Лурмана. В 2003 году Харвуд получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к "Пианисту", а в 2008 удостоился премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в той же категории за работу над "Скафандром и бабочкой", за которую он также был номирован на "Оскар". В 2010 году Харвуд был посвящен в рыцари.