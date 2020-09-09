Аксенов предложил включить День памяти русских воинов в календарь памятных дат РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов предлагает включить День памяти русских воинов, павших в Крымской войне, в общероссийский календарь памятных дат. Об этом он сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте".

В Республике Крым с 1996 года отмечается День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов.

"Считаю, что День памяти русских воинов должен занять свое место в общероссийском календаре памятных дат. Это было бы логично и справедливо", - написал Аксенов.

По его словам, власти Республики Крым бережно относятся к памяти русских воинов. "В нашей республике много сделано для сохранения памяти о событиях Крымской войны. Восстановлены многие разрушенные в советские времена памятники и захоронения. В их числе - мемориальные комплексы на Братском кладбище воинов Русской армии в Симферополе, где похоронено боле 35 тыс. человек, и на месте Альминского сражения (село Вилино Бахчисарайского района)", - написал Аксенов.

Он отметил, что крымчане бережно относятся и к местам захоронений иностранных солдат. В Бахчисарайском районе есть памятник на братской могиле британских офицеров, а в Севастополе - мемориал памяти погибших солдат Сардинского королевства. "Мы, в отличие от тех, кто присвоил себе право учить нас демократии и толерантности, не ведем войн с памятниками", - подчеркнул Аксенов.

Крымская война

Крымская, или Восточная, война (1853-1856 годы) - война России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и Дальневосточном побережье. В кровопролитных сражениях только в Крыму погибло около 150 тыс. российских воинов и около 156 тыс. воинов стран-участниц крымской кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах Крыма.

В сентябре 1854 года на территорию Крыма был высажен 60-тысячный англо-франко-турецкий десант для захвата главной базы Черноморского флота - Севастополя. Первым крупным сражением Крымской войны стало Альминское сражение, состоявшееся 8 сентября 1854 года. 13 сентября началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. День памяти воинов, павших в Крымской войне, отмечается в Крыму с 1996 года.