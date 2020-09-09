РПЦ учредила медаль за вклад в развитие молодежного служения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви (РПЦ) учредил медаль святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Она будет вручаться за вклад в развитие молодежного служения в церкви, сообщает в среду сайт отдела.

"4 сентября 2020 года по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была учреждена награда Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви - медаль святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба <...> Медалями святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба будут награждаться священнослужители, церковнослужители, монашествующие и миряне за понесенные ими труды и заслуги перед Русской православной церковью в миссионерской, благотворительной, социальной, воспитательной, просветительской работе среди молодых людей, включая административную деятельность по развитию молодежного служения", - говорится в сообщении.

Медаль, согласно информации на сайте отдела, имеет три степени.

"В настоящее время святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб многими осознаются в качестве покровителей православной молодежи. На момент своего подвига Борис и Глеб были молодыми людьми, чей возраст не превышал 30 лет <...> Пример братьев-князей, поставивших на первое место доверие богу и его правде, а не властные амбиции, политическую конъюнктуру и междоусобную борьбу, служит ярким нравственным ориентиром для современных молодых людей. Образ жизни и действий святых князей Бориса и Глеба актуален для молодежи при поиске правильного соотношения между силой духа и силой физической", - сказал председатель отдела епископ Истринский Серафим (Амельченков), слова которого приводятся на сайте.