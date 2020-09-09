Движение "Бессмертный полк России" запустило виртуальный проект "Знаменосцы Победы"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" запустило проект "Знаменосцы Победы", в рамках которого любой желающий сможет повторить путь групп и отдельных солдат Красной армии, которые 30 апреля 1945 года поднимали свои знамена Победа над Рейхстагом. О подробностях проекта в среду журналистам рассказал руководитель исполкома движения Артем Хуторской.

"Даже в хронике войны, которую мы видели неоднократно, видно, как разные группы, солдаты и офицеры, штурмуя Рейхстаг, пытаются водрузить свои знамена Победы. Мы заинтересовались вопросом: кто эти люди, сколько было знамен Победы, как они водружались, скольких жизней это стоило? Пообщавшись с историками, мы с удивлением узнали, что это были десятки человек, несколько знаменных групп, но, к сожалению, большинство из них неизвестно не только широкой общественности и любителям истории, но даже профессиональным историкам <…> Так родилась идея проекта "Знаменосцы Победы" - рассказать о всех участниках штурма Рейхстага, которые попытались или водрузили свои знамена Победы на купол, стены и статуи Рейхстага", - сказал он.

По словам Хуторского, в 14 регионах России появятся интерактивные площадки, где любой желающий сможет водрузить свое знамя Победы.

"Мы подготовили список знаменных групп, уточнили его в архивах и у историков, и получилось, что в РФ 14 регионов, откуда родом эти героические ребята. Таким образом, на сегодняшний момент у нас в планах запустить 14 интерактивных площадок в регионах, три из которых на сегодняшний момент уже действуют <…> Мы изготовили небольшие инсталляции в виде фрагментов блиндажей, на которых посетители смогут не только сфотографироваться или примерить элементы снаряжения солдат Красной армии, но также на этих стендах можно будет попробовать себя в роли знаменосца, <…> попробовать в виртуальном режиме пройти по этим стропилам, разрушенным конструкциям, и попытаться водрузить знамя Победы", - подчеркнул руководитель исполкома.

При подготовке проекта были использованы сотни архивных фотографий, чтобы реконструировать крышу Рейхстага 30 апреля 1945 года. В этом проекте 172 источника звука, из которых 22 - звуки различных орудий. Кроме того, на региональных площадках все желающие смогут попытаться установить судьбу своих родных и близких, поскольку "Бессмертный полк России" ведет работу по ответу на запросы граждан о судьбе своих родных, а также поиску персональных данных в архивах Министерства обороны.

Мобильное приложение

Хуторской отметил, что пройти путь знаменосцев смогут не только жители регионов где размещены площадки, но и любой человек. Для этого было разработано соответствующее приложение для мобильных устройств.

"Масштабы нашей страны не предусматривают возможности всем гражданам приехать на эти 14 площадок и надеть шлем и очки виртуальной реальности, но разработано мобильное приложение, которое позволяет скачать его и в домашних условиях, либо в школе или на улице с ребятами попытаться водрузить знамя Победы. Единственное условие - это должен быть современный девайс, смартфон или планшет", - сказал он.

Ознакомлению с проектом "Знаменосцы Победы" предшествует небольшая познавательная викторина, которая позволит проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. "Викторина разбита на два уровня, на первом вопросы попроще, на втором - посложнее. Мы подготовили памятные призы и подарки для победителей, надеюсь, что всем будет интересно узнать новые факты о Великой Отечественной, тем более, вопросы составлены таким образом, чтобы это не было скучно", - рассказал Хуторской.

"Это не просто плоское восприятие картинки, фильма или реликвий войны, за такими проектами будущее, потому что они интересны, прежде всего детям и молодому поколению. Наша деятельность рассчитана на то, чтобы мы это знамя Победы от наших дедов передали нашим правнукам <…> Наша основная задача - благодаря таким проектам развивать уважение к истории, интерес к семейной истории и сохранению ее на многие поколения", - добавил руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России".