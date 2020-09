Официальный магазин The Rolling Stones открылся в Лондоне

Снаружи и внутри

"Среди всех музыкальных групп у The Rolling Stones едва ли не самые преданные поклонники, поэтому мы полностью уверены в успехе, - сказал Бойн. - Вместе с группой мы несколько лет работали над этим проектом. Карнаби-стрит была выбрана по той причине, что именно здесь в 60-х начали работать такие независимые британские магазины модной одежды, как Lord John и Take Six. Завсегдатаями на Карнаби-стрит были самые популярные музыканты, в том числе Дэвид Боуи, The Who и, конечно же, The Rolling Stones, так что это место просто идеально".

У стеклянных дверей собрались около 300 поклонников группы, в том числе те, кто следит за их творчеством с 60-х годов. В связи с действующими из-за пандемии ограничениями одновременно в магазин пускают не более 25 человек.

"Я фанат группы с начала 70-х годов. Сначала мне нравились The Kinks, The Beatles, но потом все затмили они. Я была на многих концертах "роллингов". Открыть магазин было отличной идеей, такого в Лондоне нет. Думаю, что куплю новый альбом, может, еще футболку и, может, несколько небольших сувениров", - сказала корреспонденту ТАСС поклонница группы Сабин Бригнелл, которую явно не пугала длинная очередь.

Интерьер двухэтажного магазина выполнен в красно-черных тонах. Наиболее запоминающийся элемент - напечатанные на 3D-принтере изображения логотипа группы в рост человека. Примерочные оформлены постерами The Rolling Stones, а на зеркала нанесены тексты песен. Внутри звучит музыка коллектива, а на больших экранах демонстрируется документальный фильм о творчестве группы и записи ее концертов.

Помимо альбомов и сольных пластинок The Rolling Stones в магазине можно приобрести товары различных модных брендов, так или иначе связанные с творчеством группы, сувениры и атрибутику, мужскую, женскую и детскую одежду. Цены колеблются от £5 ($6,5) за красный гитарный медиатор и £15 за защитную маску ($19,5) с логотипом группы до £535 (почти $700) за хрустальный графин с тем же логотипом. Больше тысячи фунтов придется отдать за рисунки дизайнера Джона Паша, придумавшего знаменитый символ The Rolling Stones полвека назад.

Ознакомиться с ассортиментом и заказать некоторые из товаров можно на интернет-странице магазина.

Полвека The Rolling Stones

В 1960-е годы The Rolling Stones были главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, не распалась и продолжили как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления. Последний по счету студийный альбом группы под названием Blue & Lonesome ("Печальный и одинокий") вышел в свет в декабре 2016 года. Состав группы многократно менялся и сейчас в него входят Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд.

Группа считается одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки. 21 ее композиция входила в первую десятку британских хит- парадов, а 8 песен поднимались на их вершину.

За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Группа исколесила весь мир с десятками концертных туров, выступив перед рекордным количеством зрителей. В 2022 году коллектив отметит 60-летие со дня основания.