Краснов вернул обязанность прокуроров выезжать на места преступлений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов восстановил практику выезда прокуроров на места крупных происшествий. Об этом он рассказал в интервью "Коммерсанту".

"Соответствующий приказ издан много лет назад, но по факту не исполнялся, - отметил Краснов. - С вступлением в должность одно из первых, что я сделал, - заставил вспомнить о существовании этого документа, скорректировав его положения. Я исхожу из того, что прокурор - связующее звено между участниками уголовного процесса, координирующее их работу".

Присутствие прокурора на месте происшествия, по его словам, требуется для слаженного взаимодействия следственных органов и оперативных служб.

По его словам, прокуроры должны выезжать на места резонансных преступлений, а также преступлений в отношении детей, крупных аварий, катастроф. "Например, прокурор района должен присутствовать на месте ДТП, в котором погибли несколько человек. Даже если преступление раскрыто по горячим следам", - пояснил он.