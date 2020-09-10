В Приморье отменили ежегодное шествие в День тигра

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Ежегодное костюмированное шествие, которое проходит во Владивостоке в День тигра, в этом году отменили по рекомендации Роспотребнадзора, в связи с непростой эпидемической ситуацией. Об этом сообщается на сайте Центра "Амурский тигр".

День тигра - праздник, отмечаемый во Владивостоке с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. По традиции в этот день жители, облаченные в костюмы тигров, проходят колоннами по центральным улицам своего города. В 2019 году в шествии приняли участие более 12 тыс. человек, в 2018 году - около 15 тыс. человек.

"27 сентября 2020 года в Приморье в 21-й раз отметят главный экологический праздник - День амурского тигра. В этом году праздник пройдет без традиционного "тигриного" шествия, но проявить себя и высказать свою любовь к полосатому хищнику детские коллективы смогут приняв участие в конкурсе видеороликов "Мой День тигра", - говорится в сообщении.

Директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев отметил, что любые массовые мероприятия в сложившейся обстановке чреваты высоким риском распространения коронавируса, и, чтобы не подвергать людей опасности, было принято решение отменить шествие и праздничный концерт.

Показать свое отношение к амурскому тигру детские сады, школы и творческие коллективы смогут удаленно, приняв участие в конкурсе видеороликов "Мой День тигра". Конкурсанты могут записать на видео костюмированное шоу, танцевальную постановку, хоровое исполнение песни или чтение стихов, а также любое другое коллективное действие, соответствующее "тигриной" тематике. Вне зависимости от итогов конкурса все участники будут отмечены памятными дипломами. Лучшие работы будут размещены на сайте Центра "Амурский тигр" в специальном разделе, а на их основе будет смонтирован итоговый документальный фильм.

С начала пандемии в Приморье коронавирусом заразились 10 284 человека, из них 8 630 пациентов уже справились с болезнью, умерли 109 жителей региона. В крае действует режим повышенной готовности. Жители региона должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемические требования - носить маску и соблюдать социальную дистанцию.