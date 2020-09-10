Конюхов обратился к Путину с просьбой взять под контроль сохранение залива Находка

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов, который более 20 лет прожил в Приморье, направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять под контроль сохранение залива Находка и бухты Врангеля. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, отметив, что природные катаклизмы случаются в крае практически ежегодно и строительство на побережье завода по производству метанола и азотных удобрений может повлечь серьезные экологические последствия.

"Я, как почетный житель города Находка и действительный член РГО [Русского географического общества], продолжаю получать огромное количество обращений и звонков от моих земляков, жителей Приморского края, с просьбой донести информацию до руководства страны о нежелании жить в непосредственной близости от химического производства. На этой неделе направил обращение в адрес президента Российской Федерации, председателя попечительского совета Русского географического общества В. В. Путина с просьбой взять под личный контроль вопрос сохранения залива Находка и бухты Врангеля от потенциально опасных с точки зрения экологии производств", - написал Конюхов.

Путешественник отметил, что подрядчик - китайская компания China Chengda Engineering, бульдозерами срывает сопку в двух километрах от поселка Врангель, чтобы обустроить там строительную площадку. Конюхов добавил, что бухта Врангеля является одной из самых загрязненных в Приморье.

"Строительство химического завода в таком месте, куда будут свозиться для смешения миллионы тонн химикатов, подвергает опасности не только природу, но и здоровье местных жителей ввиду муссонного климата с сильными ветрами зимой и затяжными дождями летом. Рано или поздно техногенный или человеческий фактор могут привести к розливу химикатов и их разносу ветрами и течениями по всей агломерации Находки", - говорится в обращении путешественника.

Федор Конюхов - российский путешественник и исследователь, совершивший пять одиночных кругосветных плаваний. Он 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи вершинах мира. С 1992 по 1997 годы Конюхов покорил Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Винсон, пики Косцюшко и Мак-Кинли.

О заводе

Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), который будет производить аммиак и метанол в поселке Врангель, планируется достроить в 2026 году. Ввод этого предприятия, как ожидается, позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Проект включает установку по производству 1,8 млн тонн метанола в год, две установки по производству 1,8 млн тонн аммиака в год, общезаводское хозяйство, вспомогательные объекты, морской терминал для экспорта продукции и собственную энергогенерацию.