В Хабаровском крае число подтопленных дачных участков за сутки выросло на 300

ТАСС, 10 сентября. Количество подтопленных дачных и придомовых участков в Хабаровском крае в результате подъема воды в Амуре за минувшие сутки увеличилось с 1 206 до 1 500. По данным на утро четверга, уровень реки у Хабаровска превысил отметку в 5 м, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"В настоящее время на территории Хабаровского края в результате дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод отмечаются различные подтопления в 11 населенных пунктах 7 муниципальных образований. В зоне паводка находятся около 1 500 придомовых, дачных и земельных участков. Прирост подтопленных территорий произошел за счет дачных участков на островах краевой столицы", - говорится в сообщении. Уточняется, что зафиксировано подтопление 13 участков внутрипоселковых дорог и между населенными пунктами.

За минувшие сутки уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос на 9 см и составляет 508 см при опасной отметке в 600 см. Вода в реке у Комсомольска-на-Амуре повысилась на 5 см и составляет 460 см при опасной отметке в 650 см.

Расширяется зона подтопления на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, расположенных напротив Хабаровска. По данным на четверг, под водой оказались 1 382 дачных участка, накануне их было 1 068. Группы спасателей продолжают патрулировать территории с просьбой покинуть зону паводка. В Хабаровском районе наиболее подтопленным оказалось село Корсаково-2. Здесь спасатели оказывают адресную помощь местным жителям, помогают эвакуировать вещи, доставляют питьевую воду, перевозят людей в самых затопленных участках.

С 8 сентября в Хабаровске действует режим ЧС из-за угрозы паводка. 3 сентября власти региона ввели режим повышенной готовности на части Хабаровского края. Гидрологи ожидают дальнейший подъем воды в Амуре и малых реках.