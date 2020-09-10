Облачная дождливая погода сохранится в Москве 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дождливая ветреная погода и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла, ночью похолодает до 9 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, в ночь на пятницу похолодает до 6 градусов тепла.

По данным синоптиков, порывы юго-западного ветра в четверг могут достигать 12-17 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 22:00 мск четверга, в Подмосковье - до 10:00 мск пятницы.

В ночь на пятницу вероятность осадков в Московском регионе сохранится, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит в регионе 739 мм ртутного столба.