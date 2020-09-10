В Москве началась реставрация ворот Александринского дворца

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты начали работы по реставрации ворот Александринского дворца в Нескучном саду столицы. Их возвели в первой половине XIX века в стиле позднего ампира, сообщили в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Во время реставрации парадным воротам Александринского дворца вернут исторический облик. Специалисты приведут в порядок скульптуры на пилонах. Сейчас фигуры находятся в аварийном состоянии. Их бережно демонтируют и отвезут в мастерские, где очистят от грязи и пыли, устранят трещины и восполнят утраты. Кроме того, по архивным документам мастера восстановят первоначальную скульптурную композицию с путти и вновь установят ее на правый пилон", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, парадные ворота с оградой - объект культурного наследия федерального значения. Они находятся под охраной государства. Все работы ведутся под контролем Мосгорнаследия и по согласованному ведомством проекту.

Александринский дворец находится в северной части Нескучного сада (Ленинский проспект, дом 14). Современная территория сада сформировалась в XIX веке после слияния трех усадеб. Одним из первых здесь поселился князь Никита Юрьевич Трубецкой, для которого архитектор Дмитрий Ухтомский в 1728 году выстроил Нескучный загородный дом. Территория усадьбы использовалась для увеселительных загородных поездок князя и его окружения. В начале XIX века семья Трубецких продала владение надворному советнику Василию Тимофеевичу Зубову, который сильно увеличил его территорию. Он приобрел соседнюю усадьбу Андреевское и стоящее рядом маленькое владение поручика Горянова.

Сохранение и восстановление памятников архитектуры - важнейшее направление в работе Мосгорнаследия. Многие памятники обретают новую жизнь. Их приспосабливают для современного использования, сохраняя при этом исторический облик столицы. С 2011 года в городе отреставрировали более 1 400 объектов культурного наследия, из них 203 - в 2019 году.