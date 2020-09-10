Китайским ветеранам вручили медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручили в четверг в посольстве России в Пекине группе китайских ветеранов - бывших воспитанников Ивановского интердома. Ранее аналогичные церемонии состоялись в Харбине, Шэньяне и Гуанчжоу.

"Ивановцы", как их называют в Китае, были детьми китайских революционеров, отправленных еще до начала Великой Отечественной войны в Советский Союз. Среди них были и дети видных руководителей Компартии Китая, в том числе - Мао Цзэдуна.

"В те далекие годы вы и ваши товарищи, несмотря на малый возраст, старались сделать что-то посильное для приближения нашей общей победы над гитлеровской Германией", - сказал на церемонии в посольской Красной фанзе посол РФ в КНР Андрей Денисов. Нынешний год, подчеркнул он, "является особенным для двух наших стран - мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, по этому случаю лидеры России и Китая обменялись 3 сентября поздравительными посланиями".

"Для нас это большая честь, - заявил глава Общества выпускников Ивановского интердома Ли Доли (Анатолий Ли). - Мы были детьми войны. Самая старшая из нас - Цюй Дуи находилась в 1941 году, в начальные месяцы войны, в Москве, участвовала в обороне города, вместе с подругами тушила во время вражеских авиационных налетов зажигательные бомбы. Но и мы, еще совсем маленькие дети, выступали перед ранеными бойцами, пели им песни, танцевали".

Медаль Министерства обороны РФ "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" вручили заместителю главного редактора уханьской газеты "Чанцзян жибао". Ему принадлежит большая заслуга в создании музея, посвященного советским авиаторам-добровольцам, участвовавшим во второй половине 30-х годов прошлого века в защите города от японской авиации. Музей планируется открыть в ближайшем времени недалеко от мемориала, где увековечены имена погибших в небе и на земле Уханя.