Шахтер "Беларуськалия" отказывается подниматься из шахты, требуя отставки Лукашенко

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Шахтер ОАО "Беларуськалий" Юрий Корзун приковал себя наручниками к оборудованию шахты и отказывается подниматься на поверхность до выполнения ряда требований, включая отставку действующего президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил ТАСС в четверг сопредседатель стачечного комитета "Беларуськалия" Сергей Черкасов.

"Корзун находится сейчас в шахте. Он требует от Лукашенко уйти в отставку, прекратить репрессии в стране, освободить незаконно задержанных и осужденных", - сказал представитель стачкома.

"Есть информация, что к протестующему направились начальник участка и инженер горизонта", - отметил Черкасов.

Как отмечается в сообщении стачкома, Корзун уведомил руководство "Беларуськалия" о начале своей акции. В письме говорится, что протест осуществляется "по причине несогласия с тем, что руководство предприятия оказывает прямое давление на коллектив, который выступает против фальшивых результатов президентских выборов, избиения, насилия и пыток по отношению к мирным гражданам со стороны власти и начала правового дефолта в республике".

Корзун требует "немедленно прекратить увольнения и запугивания трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищения граждан республики неизвестными лицами, прекратить физическую расправу над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства гр. Лукашенко А. Г.". Шахтер пояснил, что его протест "исключительно мирный". "Намерения нанести себе либо окружающим физические травмы, или совершить самоубийство не имею", - написал Корзун в своем обращении к руководству "Беларуськалия".

ТАСС пока не располагает официальным комментарием руководства ОАО "Беларуськалий" по данному поводу.