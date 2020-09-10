В Крымском федеральном университете впервые разработали стандарт по акватронике

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый профессиональный стандарт специалиста по акватронике, который сможет управлять электронными системами подачи и распределения воды, в том числе в случае аварий, разработали и утвердили в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского (КФУ), сообщила в четверг пресс-служба КФУ.

"В Крымском федеральном университете впервые в России начнут готовить специалистов по акватронике. С учетом актуальных потребностей Крыма в обеспечении водой специалисты Крымского федерального университета разработали и утвердили новый для России профессиональный стандарт "специалист по акватронике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мире направление "акватроника" появилось всего восемь лет назад - в Германии, Израиле, Бразилии. Это новая область науки и техники по созданию и внедрению оборудования, технологических процессов новых поколений для рационального использования водных ресурсов.

"В России мы впервые готовы начать обучение специалистов, которые станут основой современного управления энергопотреблением, технической и экологической безопасностью систем водоснабжения и водоотведения", - приводятся в сообщении слова и. о. ректора КФУ Андрея Фалалеева.

Без квалифицированного инженерно-технического персонала наличие разработок по наилучшим доступным технологиям не позволяет реализовывать их преимущества, считает заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

"Специалисты по акватронике с помощью разработанного программного обеспечения, электронных средств, могут оптимизировать расход воды, моделировать режим работы в аварийных ситуациях в системах водообеспечения и водоотведения. Это могло бы помочь, в частности, Крыму, который переживает сейчас засушливый период, в том числе и в экономии воды", - сообщил ТАСС ученый.

О КФУ

КФУ был образован в августе 2014 года. Он объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов, из них около 2 500 иностранных из 59 стран.

На базе КФУ создан научно-образовательный центр "Акватроник фесто центр", в котором уже установлено оборудование для практически ориентированной подготовки специалистов по акватронике. Со следующего года Крымский федеральный университет планирует начать прием заявлений на новое направление обучения от абитуриентов, которые по окончании вуза смогут принять самое активное участие в решении проблем водообеспечения полуострова.