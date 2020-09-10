Организаторы форума "Машук" намерены сохранить элементы онлайн-формата после пандемии

ТАСС, 10 сентября. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020", три из четырех смен которого в этом году прошли в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, в дальнейшем продолжит сочетать в себе элементы дистанционного и офлайн-формата, это позволит привлечь к участию в форуме большее количество участников, сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", которая является одним из организаторов форума, Алексей Комиссаров.

"Мы попробовали в этом году некий гибридный формат, когда ребята участвуют и офлайн, на площадке, и при этом есть возможность пообщаться онлайн. У нас полностью в таком формате прошел форум "Территория смыслов" в Подмосковье, и благодаря такому подходу гораздо большему количеству участников удалось презентовать свои идеи и даже выиграть гранты. Поэтому думаю, что мы такой гибридный формат будем сохранять и продолжать уже независимо от эпидемиологической обстановки", - сказал Комиссаров.

Он также отметил, что несмотря на региональный статус форума, его география продолжает расширяться и давно не ограничивается регионами Северного Кавказа. "По сути, он уже федеральный, туда приезжает очень много крупных руководителей из федерального центра, а проекты, которые делают ребята, выходят за границы Северного Кавказа и реализуются в других регионах", - пояснил собеседник агентства.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа в три основные смены. По итогам этих смен были отобраны 325 лучших участников, они смогут приехать на дополнительную очную смену форума, которая пройдет с 15 по 20 сентября. Тематикой смены станет роль молодежи в национальных проектах, цифровая трансформация как драйвер целей национального развития.