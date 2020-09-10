Суд Петербурга отклонил жалобу журналиста Френкеля на штраф за неповиновение полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении трех апелляций защиты журналиста Давида Френкеля, которому в июне сломали руку на городском участке для голосования, на решения суда первой инстанции о привлечении его к административной ответственности по итогам инцидента. Об этом сообщила ТАСС в четверг адвокат журналиста Ольга Карачева.

"Все три наши жалобы отклонили", - сказала собеседница агентства.

Дзержинский районный суд Петербурга ранее вынес постановление оштрафовать журналиста за неповиновение полиции, а также за вмешательство, повлекшее нарушение порядка работы избирательной комиссии. Кроме того, суд первой инстанции вынес ему предупреждение за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Все три решение были обжалованы.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель около 15:00 мск 30 июня приехал на участок для голосования из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. По данным полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии.