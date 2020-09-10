На Кубани достроят перинатальный центр-долгострой в Кореновске к 2021 году

КОРЕНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство межрайонного перинатального центра в городе Кореновск, которое было начато в 2013 году и заморожено до 2019 года из-за банкротства подрядчика, завершат к концу 2020 года. Первых пациентов центр примет в первом квартале 2021 года, сообщил в ходе рабочей поездки в Кореновский район губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы должны закончить строительство до конца этого года. Больше сроков сдачи не даем. Это принципиально важно. Уже те, кто планировал рожать в нем в 2014 году, родили, детям по 6 лет", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что в первом квартале следующего года центр уже должен принять первых пациентов.

Детский межрайонный перинатальный центр будет обслуживать несколько муниципальных образований Краснодарского края. В здании планируется размещение женской консультации и стационара, рассчитанного на 60 коек: 30 акушерских, 30 гинекологических. Мощность женской консультации - 100 посещений в смену.

Ранее вице-губернатор региона Анна Минькова сообщала ТАСС, что власти Краснодарского края, несмотря на потери бюджета, возникшие из-за пандемии, не стали сокращать объемы финансирования строительства социальных объектов, сохранены и темпы их возведения.