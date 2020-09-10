Институт наставничества над молодыми чиновниками будут развивать в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Институт наставничества опытных чиновников над молодыми специалистами будут развивать в Липецкой области. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя итоги состоявшегося в области форума "Вектор развития" для молодых госслужащих.

"Институт наставничества возрождается в различных сферах деятельности, и госслужба, конечно, не исключение, потому что наставничество позволяет задать молодому сотруднику вектор развития, наметить пути и направления для совершенствования", - сказал Артамонов, заверив, что институт наставничества в органах власти региона будет развиваться.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, напомнили, что в рамках пятидневного форума молодые сотрудники органов власти как регионального, так и муниципального уровня совершенствовали навыки командной работы, прошли различные тренинги, мастер-классы и деловые игры. В ходе стратегической сессии наставники создали индивидуальные планы для молодых коллег, а в рамках "мозговых штурмов" разработали цикл обучающих мероприятий и создали Кодекс этики наставника и наставляемого.

"Также в рамках мероприятия участников познакомили с древними традициями наставничества на Руси, им преподали исторические мастер-классы", - заметили в пресс-службе.