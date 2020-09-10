Любимова заявила, что число волонтеров-реставраторов в России достигло 60 тыс.

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Количество волонтеров-реставраторов уже составляет 60 тыс. человек в России, что в 4,5 раза больше, чем планировалось в 2020 году, сообщила журналистам в четверг в Архангельске после совещания о развитии сферы культуры региона министр культуры РФ Ольга Любимова.

"60 тыс. волонтеров, мы надеемся, что меньше их не станет, а будет больше с каждым годом. <...> Их в 4,5 раза больше, чем мы планировали, хотя, когда мы столкнулись с периодом самоизоляции, у нас была обеспокоенность, мы думали, как скорректировать количество ребят, которых мы как-то будем искать в период самоизоляции", - сказала Любимова.

Как она отметила, волонтеров не пришлось искать, появилось много организаций и людей, которые стремятся помогать при реставрации объектов культурного наследия. "И мы понимаем, что это не просто проведение досуга с кострами и гитарами, а действительно, уровень произведенной консервации устраивает профессиональное сообщество", - пояснила министр.

Она добавила, что для некоторых такая практика может стать решающей при выборе профессии. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в свою очередь предложил использовать регион как площадку для возможного обучения и работы будущих реставраторов.

Целью проекта "Волонтеры культуры" является поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ. Реализация проекта основывается на анализе актуального состояния участия добровольцев в региональных культурных программах, создании волонтерских центров в творческих колледжах и университетах, разработке методических материалов и дистанционных обучающих программ, взаимодействии с администрациями учреждений культуры. Планируется, что к 2024 году движение объединит около 100 тыс. волонтеров.

В 2018 году на заседании совета по культуре президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания ресурсного центра информационной поддержки волонтерства в сфере сохранения культурного наследия. При Общественной палате РФ была создана рабочая группа по развитию добровольчества в сфере культуры.