Из сгоревшего на Лесбосе лагеря мигрантов на материк будут вывозить только детей

АФИНЫ, 10 сентября. /ТАСС/. Никто из мигрантов из сгоревшего на острове Лесбос лагеря мигрантов, кроме детей, находившихся без сопровождения родителей, не будет отправлен на материк. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

Он прокомментировал поджоги в лагере Мориа в ночь на среду и четверг, которые уничтожили практически всю инфраструктуру убежища и заставили около 12 тыс. мигрантов и беженцев ночевать на автомобильном шоссе и окрестных полях. По словам Пецаса, "некоторые [из мигрантов] не уважают страну, в которой они живут", и "используют любую возможность, чтобы подорвать любое решение миграционного вопроса и, в конечном итоге, увековечить эту проблему". "Поэтому вчера поздно вечером они создали второй пожар, уничтоживший большую часть лагеря Мориа. Чтобы вновь оставить без крова тысячи беженцев и мигрантов, прежде всего, семьи с детьми. И они сделали это, потому что думали, что, если они подожгут лагерь Мориа, то они уедут с острова. Мы говорим им, что они не поняли. Они не уедут [с Лесбоса] из-за пожара [в лагере], за исключением уже переведенных несовершеннолетних, прибывших без сопровождения взрослых. Поэтому пусть забудут это те, кто совершал поджоги", - сказал Пецас.

Представитель кабинета отметил, что из-за сгоревшего лагеря было немедленно объявлено чрезвычайное положение на Лесбосе на четыре месяца, и правительственная команда уже прибыла туда для оценки ситуации и координации действий по ее разрешению. "Со вчерашнего утра и до вечера, благодаря скоординированным действиям министерств, служб безопасности и вооруженных сил, был ликвидирован первый пожар, начатый жителем лагеря в качестве ответа на намерение властей ввести карантин в связи с выявлением инфицированных коронавирусом. Лагерь был эвакуирован с помощью сверхчеловеческих усилий без каких-либо ранений и жертв", - сказал Пецас.

Он отметил, что 406 несовершеннолетних, не имеющих сопровождения родственников, были вывезены с Лесбоса тремя различными рейсами, последний из них состоялся в четверг утром, когда с острова были отправлены 86 детей. "Кроме того, утром на Лесбос пришло судно для [временного] размещения на нем семей, одновременно в Мориа ведутся работы, чтобы ночью не было семей, не имеющих крова над головой", - сказал представитель правительства.

Он также сообщил, что власти ускоряют процедуры предоставления убежища беженцам. "Из примерно 21 тысячи, которые жили в лагере в Мориа несколько месяцев назад, в настоящее время осталось примерно 12 тысяч. А с ускорением процедур предоставления убежища и увеличением числа возвращаемых [людей, получивших отказ в убежище, в Турцию и страны происхождения] к концу года, по оценкам министерства по вопросам миграции и убежища Греции, их количество будет ограничено примерно 7 тысячами", - сказал Пецас. Он добавил, что планы по строительству закрытого лагеря для мигрантов на Лесбосе были бы уже реализованы, если бы этому не противились местная администрация и жители острова. "Поэтому мы призываем местные органы власти взять на себя ответственность, чтобы, сотрудничая, мы смогли немедленно противостоять кризису и найти постоянный выход в среднесрочной перспективе", - сказал представитель кабинета.

Пожар в лагере для беженцев

Пожар в лагере в Мориа возник примерно в 02:00 ночи по местному времени (совпадает с мск) в ночь на среду. Он практически полностью сгорел, а большое количество беженцев и мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини, однако им перегородили путь отряды полиции. В результате несколько сотен мигрантов с оставшимися пожитками расположились на автомобильном шоссе.

Предполагают, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере оказались инфицированными коронавирусом и будут изолированы вместе с членами своих семей. Некоторые отказались идти на изоляцию. Другие пытались покинуть лагерь поздно вечером во вторник, двигаясь в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса. При этом в среду вечером в лагере Мориа произошли новые поджоги. Кем-то были подожжены палатки в тех частях лагеря, которые не были уничтожены огнем в ночь на среду.