Губернатор предложил наградить орденом погибших от коронавируса владимирских медиков

ВЛАДИМИР, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил подготовить документы для представления к государственной награде - ордену Пирогова погибших от коронавирусной инфекции медиков региона. Об этом сообщается на сайте администрации Владимирской области.

Ранее реготделение партии "Родина" обратилось в администрацию Владимирской области с предложением наградить медалью "За заслуги перед Владимирской областью" медработников, ушедших из жизни из-за коронавируса. Однако по областному закону награждение этой медалью не производится посмертно.

"Я поручил департаменту здравоохранения дать главным врачам установку оперативно подготовить пакеты документов для представления их погибших от коронавируса коллег к государственной награде - ордену Пирогова", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, которые вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

Как сообщил 9 сентября журналистам первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко, коронавирус стал причиной смерти 18 медработников во Владимирской области, заразились более 900 медиков.