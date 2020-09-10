В Фонде природы рассказали о сокращении популяции животных в мире более чем на две трети

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Популяции млекопитающих, птиц, земноводных, пресмыкающихся и рыб сократились в мире в среднем более чем на две трети за минувшие полвека. Эти данные приведены в опубликованном в четверг докладе Всемирного фонда природы (WWF), базирующегося в швейцарском городе Гланде.

Выводы авторов доклада основаны на проводившихся с 1970 по 2016 год наблюдениях за почти 21 тыс. популяций более 4 тыс. видов позвоночных. Полученные сведения позволили экспертам рассчитать "Глобальный индекс живой планеты" (Living Planet Index, LPI). Индекс 2020 года "свидетельствует в среднем о 68-процентном сокращении популяций, за которыми ведется мониторинг", говорится в докладе. В WWF подчеркивают, что масштабы изменения LPI "отражают среднюю пропорцию перемен в популяциях животных", а не сокращение численности животных как таковых. Главную причину уменьшения популяций в Фонде усматривают в сокращении пригодных для обитания животных мест, включая вырубку лесов.

В докладе, в частности, отмечается, что численность особей восточной равнинной гориллы в национальном парке Кахузи-Биега в Демократической Республике Конго уменьшилась с 1994 по 2015 год на 87%, в основном из-за незаконной охоты. Популяция попугая Жако в юго-западных районах Ганы с 1992 по 2014 году сократилась на 99% вследствие отлова этих птиц для продажи и сокращения пригодных для их обитания территорий. Популяции видов, обитающих в пресноводных водоемах, уменьшились с 1970 года в среднем на 84%.

Эксперты обращают внимание и на тот факт, что разрушение окружающей среды не только приводит к уменьшению популяций животных, но и способствует распространению болезней, источником которых служат животные, в частности, заболевания COVID-19. В WWF в этой связи ждут от мирового сообщества активных действий по сохранению мест обитания диких животных.