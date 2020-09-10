Власти Татарстана планируют провести международный конкурс на проект соборной мечети

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Руководство Татарстана планирует провести международный конкурс на проект будущей соборной мечети в Казани, предполагается, что здание должно вмещать около 10 тыс. верующих. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе прямого эфира, приуроченного к празднованию 100-летия образования Татарской АССР.

"После того, как мы определимся с месторасположением [мечети], в ближайшее время, как я сказал, 1 100 лет принятия ислама (народами Волжской Булгарии, празднования намечены на 2022 год, - прим. ТАСС), нам надо, конечно, поторопиться немножко. После этого мы проведем международный конкурс, мы хотим, чтобы это был достаточно уникальный объект, но с нашими традициями, чтобы эти моменты были сохранены и соблюдены", - сказал он.

Как отметил Минниханов, существует несколько площадок. Будущая соборная мечеть должна быть удобной, руководство Татарстана полагает, что здание должно вмещать около 10 тыс. человек.

"Мы и в этом году могли бы что-то сделать, но пандемия, экономика достаточно серьезно просела, это немножко сместилось. Но тема есть и она будет реализована", - сказал он.