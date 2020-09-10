"Санатории на дому" начали работать для пожилых и инвалидов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. "Санатории на дому" для пожилых граждан и инвалидов начали работу в Ставропольском крае в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Сервис помогает маломобильным жителям получать в домашних условиях социально-оздоровительные услуги, сообщает в четверг управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Эта стационарозамещающая технология помогает получать в домашних условиях сеансы массажа, фитотерапии и адаптивной физкультуры. При оказании услуг специалисты центров соцобслуживания применяют портативную медицинскую технику: аппараты нейро-динамической электростимуляции, светоимпульсной терапии, приборы для изменения химического состава воды, массажеры и другие", - пояснили в управлении.

Каждый пожилой житель края получает услуги службы "Санатория на дому" в соответствии с индивидуальными рекомендациями врача-терапевта и врача-невролога, в зависимости от клинической формы, особенностей течения болезни, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний, общего состояния организма.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов, его общий бюджет составляет 3,1 трлн рублей.