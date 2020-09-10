Прокуратура проверит информацию о платном питании в начальной школе под Рязанью

ТАСС, 10 сентября. Прокуратура Кадомского района Рязанской области начала проверку информации о возможном взимании платы за питание детей в одной из начальных школ муниципалитета. Об этом ТАСС сообщили в четверг в прокуратуре Рязанской области.

Ранее на странице губернатора Рязанской области в соцсети "ВКонтакте" появился комментарий о том, что руководство школы им. Батышева в Кадоме раздало родителям учеников начальных классов договоры на долевую оплату питания детей. Региональное министерство образования и молодежной политики прокомментировало ситуацию, сообщив, что до конца недели эти договоры будут уничтожены.

"Прокуратурой Кадомского района организована проверка информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, о возможном взимании платы за питание детей, обучающихся в начальных классах средней школы Кадомского района. Прокуратура проверит достоверность опубликованных сведений, а также соблюдение законодательства при организации питания учеников 1-4 классов, которое с 1 сентября является бесплатным", - уточнили в надзорном ведомстве.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России озвучил в январе в послании Федеральному Собранию. В марте глава государства подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.