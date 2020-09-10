Власти Владимирской области сообщили о прекращении ввоза в регион московского мусора

ВЛАДИМИР, 10 сентября. /ТАСС/. Ввоз мусора из Москвы и других регионов на полигоны Владимирской области прекращен. Об этом сообщил журналистам в четверг в ходе пресс-конференции врио заместителя губернатора региона Роман Годунин.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

В 2019 году администрация Владимирской области доработала действующую с 2016 года территориальную схему обращения с отходами, исключив возможность ввоза мусора из других субъектов России, что допускалось в первоначальной версии. После принятия документа компании "Эколайн" и "Экоресурс", осуществляющие деятельность на Александровской городской свалке, через суд оспаривали это решение.

"По "Эколайну" и "Экоресурсу", александровские компании, которые обжаловали территориальную схему по обращению с отходами во Владимирской области, которой не предусмотрен ввоз мусора из других регионов. Суды они все проиграли вплоть до кассационной инстанции. Наша территориальная схема по обращению с отходами признана законной, поэтому юридическую сторону мы здесь отстояли. Мусор туда не ввозится, московского мусора там нет, там идет только мусор из Александровского района", - сказал врио вице-губернатора.

Годунин отметил, что информацию о прекращении ввоза мусора из-за пределов региона также подтверждают общественники, которые следят за ситуацией на свалке в Александрове. При этом он также напомнил, что в начале года был выявлен факт незаконного ввоза отходов на эту свалку. Еще один случай несанкционированного ввоза отходов в регион в августе этого года был зафиксирован в Петушинском районе. УМВД возбудило уголовное дело после того, как водитель мусоровоза из Москвы предложил оперуполномоченному ОЭБиПК ОМВД России по Петушинскому району взятку 20 тыс. рублей за отказ от составления протокола об административном правонарушении и изъятия транспортного средства.

Как ранее пояснили ТАСС в пресс-службе "Эколайн", в конце 2013 года компания выиграла госконтракт стоимостью 16,9 млрд рублей на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, образующимися в многоквартирных домах Северного административного округа Москвы. Для выполнения этих обязательств использовалась Александровская городская свалка.

7 июня 2018 года в ходе прямой линии с Владимиром Путиным среди острых вопросов, связанных с темой обращения с отходами, была названа ситуация в деревне Машково во Владимирской области. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям неоднократно получало жалобы населения на незаконную утилизацию мусора на свалке. По результатам внеплановой проверки были выявлены нарушения.