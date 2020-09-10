Трамп заявил, что Ким Чен Ын здоров, и его не стоит недооценивать

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в добром здравии, несмотря на утверждения ряда СМИ об обратном. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Ким Чен Ын находится в добром здравии. Его никогда не стоит недооценивать!" - написал он на своей странице в Twitter.

В августе ряд западных СМИ со ссылкой на источники в Южной Корее утверждали, что у лидера КНДР проблемы со здоровьем и на этом фоне возросла роль его младшей сестры Ким Ё Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

В последние недели СМИ КНДР неоднократно сообщали о появлениях Ким Чен Ына на публике. В частности, согласно переданной 6 сентября информации агентства ЦТАК, лидер КНДР осмотрел районы провинции Хамгён-Намдо, пострадавшие от тайфуна "Майсак", а также провел заседание Трудовой партии Кореи (ТПК), главной темой которого стали меры по ликвидации последствий удара стихии.