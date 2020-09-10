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Лукашенко поручил подготовить предложения о повышении статуса работников прокуратуры

Президент Белоруссии представил работникам ведомства нового генерального прокурора Андрея Шведа

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил до конца года подготовить предложения о повышении статуса сотрудников прокуратуры. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Прокуратура должна быть на острие происходящих в стране событий. В связи с этим о статусе прокурора, мы об этом с Андреем Ивановичем [Шведом], говорили при назначении. Этот статус будет зависеть от вас. Поэтому я сказал, чтобы до нового года были внесены соответствующие предложения о повышении статуса прокурора. По вертикали", - сказал Лукашенко, который в четверг представил работникам ведомства нового генерального прокурора Андрея Шведа.

Президент отметил, что на этот статус, в первую очередь, влияет работа людей. "Только своим трудом, эффективными мерами, активностью, принципиальностью и инициативой, требовательностью вы можете поднять этот статус. Это должно лежать в основе", - добавил Лукашенко.

О назначении Шведа генпрокурором стало известно в среду. Ранее он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. Как сообщил Лукашенко, предыдущий генпрокурор, который занимал эту должность девять лет, Александр Конюк "выразил желание поработать на дипломатической службе".

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