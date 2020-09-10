Эксперт: коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к осени 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в России может сформироваться к осени 2021 года за счет вакцинации и естественного течения заболевания. Такое мнение в четверг на пресс-конференции в ТАСС выразил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Сегодня проводятся различные исследования у нас в городе и стране, и пока мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20%. Введение и начало вакцинации несомненно увеличит число тех, кто будет иметь иммунитет. <...> Коллективный иммунитет в результате естественного течения заболевания, без вакцинации, тоже нарастает. <...> Наши надежды, что иммунитет будет более-менее продолжительный за счет циркуляции возбудителя, за счет бессимптомного лечения, симптомного лечения, мы его сможем сформировать, может, уже к осени 2021 года, можно будет обсуждать и подводить какие-то итоги", - сказал глава института.

Он также отметил, что для формирования коллективного иммунитета антитела должны быть у 67-70% населения. По словам Лиознова, сейчас в мире разрабатывается более 100 вакцин от коронавируса, одна российская уже зарегистрирована и прорыв в этой сфере ожидается в ближайшие месяцы.